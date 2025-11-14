Скидки
Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш отреагировал на поражение от Ирландии

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш высказался о поражении от Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

«Это был очень сложный матч для нас. Тяжело играть против команд, которые выстраивают такой низкий блок. Сегодня был не наш день, но мы находимся в хорошей позиции. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьёмся на чемпионат мира», — приводит слова Невеша пресс-служба УЕФА.

После пяти туров сборная Португалии набрала 10 очков и располагается на первой строчке. Ирландцы заработали семь очков и занимают третье место в квартете F.

