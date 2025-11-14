Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш отреагировал на поражение от Ирландии

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш высказался о поражении от Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Это был очень сложный матч для нас. Тяжело играть против команд, которые выстраивают такой низкий блок. Сегодня был не наш день, но мы находимся в хорошей позиции. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьёмся на чемпионат мира», — приводит слова Невеша пресс-служба УЕФА.

После пяти туров сборная Португалии набрала 10 очков и располагается на первой строчке. Ирландцы заработали семь очков и занимают третье место в квартете F.