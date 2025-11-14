Криштиану Роналду впервые в карьере был удалён с поля в матче за сборную Португалии

40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые за карьеру получил красную карточку в игре национальной команды. В выездном матче отборочного турнира УЕФА к чемпионату мира — 2026 со сборной Ирландии (0:2) 13 ноября Роналду заработал прямое удаление на 59-й минуте при счёте 2:0 в пользу ирландцев.

Ранее Криштиану Роналду провёл за сборную Португалии 225 матчей, в которых забил 143 гола и отдал 46 результативных передач, и ни разу не был в них удалён с поля. До 13 ноября португальский форвард не получал в национальной команде ни прямых красных карточек, ни двух жёлтых в одном матче.

В матчах за клубы Роналду восемь раз получал прямые красные карточки и четырежды был удалён за вторую жёлтую.

