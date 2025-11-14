Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Финляндия — Мальта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду впервые в карьере был удалён с поля в матче за сборную Португалии

Криштиану Роналду впервые в карьере был удалён с поля в матче за сборную Португалии
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду впервые за карьеру получил красную карточку в игре национальной команды. В выездном матче отборочного турнира УЕФА к чемпионату мира — 2026 со сборной Ирландии (0:2) 13 ноября Роналду заработал прямое удаление на 59-й минуте при счёте 2:0 в пользу ирландцев.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

Ранее Криштиану Роналду провёл за сборную Португалии 225 матчей, в которых забил 143 гола и отдал 46 результативных передач, и ни разу не был в них удалён с поля. До 13 ноября португальский форвард не получал в национальной команде ни прямых красных карточек, ни двух жёлтых в одном матче.

В матчах за клубы Роналду восемь раз получал прямые красные карточки и четырежды был удалён за вторую жёлтую.

Календарь отбора УЕФА к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора УЕФА к ЧМ-2026

Видео: Криштиану Роналду толкнул фаната в Армении

Материалы по теме
Сенсационный провал Португалии! А Роналду с таким жёстким удалением пропустит старт ЧМ?!
Видео
Сенсационный провал Португалии! А Роналду с таким жёстким удалением пропустит старт ЧМ?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android