Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Ирландии Хадльгримссон высказался о победе над Португалией

Главный тренер сборной Ирландии Хадльгримссон высказался о победе над Португалией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал победу над Португалией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

«Это один из немногих способов играть против Португалии — постараться не пропустить. Мы знали, что нам нужна как минимум ничья, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Мы решили играть с низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством, как у Португалии, невозможно перекрыть все зоны, поэтому в одних зонах мы сознательно отдавали им мяч, а другие старались закрывать», — приводит слова Хадльгримссона официальный сайт УЕФА.

После пяти туров сборная Португалии набрала 10 очков и располагается на первой строчке. Ирландцы заработали семь очков и занимают третье место в квартете F.

