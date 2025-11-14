Сборная России показала речи Карпина в раздевалке на матче с Перу

Пресс-служба сборной России опубликовала видео из раздевалки национальной команды на товарищеском матче с Перу. Встреча прошла 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно на странице сборной России в социальной сети «ВКонтакте».

В составе сборной России отличился полузащитник Александр Головин на 18-й минуте. На 82-й минуте нападающий перуанцев Алекс Валера сравнял счёт.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре национальная команда проведёт ещё один товарищеский матч с Чили.