Сборная России показала речи Карпина в раздевалке на матче с Перу
Поделиться
Пресс-служба сборной России опубликовала видео из раздевалки национальной команды на товарищеском матче с Перу. Встреча прошла 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно на странице сборной России в социальной сети «ВКонтакте».
В составе сборной России отличился полузащитник Александр Головин на 18-й минуте. На 82-й минуте нападающий перуанцев Алекс Валера сравнял счёт.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре национальная команда проведёт ещё один товарищеский матч с Чили.
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
09:25
-
09:07
-
09:06
-
09:04
-
08:54
-
08:48
-
08:30
-
07:48
-
07:27
-
07:11
-
06:47
-
06:39
-
06:13
-
06:00
-
05:22
-
05:18
-
04:45
-
04:40
-
04:23
-
04:11
-
03:58
-
03:55
-
03:50
-
03:10
-
02:50
-
02:44
-
01:22
-
00:53
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:31
-
00:24