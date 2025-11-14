Скидки
Финляндия — Мальта. Прямая трансляция
20:00 Мск
Сборная России показала речи Карпина в раздевалке на матче с Перу

Сборная России показала речи Карпина в раздевалке на матче с Перу
Комментарии

Пресс-служба сборной России опубликовала видео из раздевалки национальной команды на товарищеском матче с Перу. Встреча прошла 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно на странице сборной России в социальной сети «ВКонтакте».

В составе сборной России отличился полузащитник Александр Головин на 18-й минуте. На 82-й минуте нападающий перуанцев Алекс Валера сравнял счёт.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре национальная команда проведёт ещё один товарищеский матч с Чили.

