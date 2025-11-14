Тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на поражение в матче с Францией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал разгромное поражение от Франции (0:4) в 5-м туре квалификации ЧМ-2026.

«Я думаю, было два ключевых момента. Первый – это пенальти в ворота Франции. Насколько я видел, их игрок шёл с открытой ногой, и, по-моему, там должен быть 11-метровый. Но судья решил по-другому. А дальше — пенальти в наши ворота. Да, это два ключевых эпизода игры. Хотя я не считаю, что только они определили результат. Франция во втором тайме создала очень много моментов, когда на действиях наших игроков отразилась усталость.

Думаю, все понимали, что сегодняшняя игра с Францией мало что решает. Считаю, что игроки выходили с подходящим настроением. Но я не могу сказать, что кто-то не дорабатывал или недобегал. Все понимают, что решающим будет следующий матч. Уверен, что ребята будут максимально настроены и уже сейчас готовятся к нему», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Франция заняла первое место в группе D, набрав 13 очков в пяти играх, и досрочно квалифицировалась в финальную стадию ЧМ-2026. Украина располагается на третьей строчке с семью очками. В заключительном туре французская сборная сыграет на выезде с Азербайджаном, а Украина примет на своём поле Исландию.