Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 на 14 ноября

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 14 ноября
Сегодня, 14 ноября, состоятся шесть матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 14 ноября (время московское):

20:00. Финляндия – Мальта;
22:45. Люксембург – Германия;
22:45. Польша – Нидерланды;
22:45. Хорватия – Фарерские острова;
22:45. Словакия – Северная Ирландия;
22:45. Гибралтар – Черногория.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
