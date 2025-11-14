Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, состоятся шесть матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 14 ноября (время московское):

20:00. Финляндия – Мальта;

22:45. Люксембург – Германия;

22:45. Польша – Нидерланды;

22:45. Хорватия – Фарерские острова;

22:45. Словакия – Северная Ирландия;

22:45. Гибралтар – Черногория.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).