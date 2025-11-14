Александр Бубнов составил символическую сборную по итогам первого круга РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» составил символическую сборную по итогам первого круга сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Символическая сборная первого круга РПЛ по версии Александра Бубнова: Агкацев («Краснодар»), Мойзес, Жоао Виктор (оба — ЦСКА), Нино («Зенит»), Оласа, Аугусто, Сперцян (все — «Краснодар»), Барко («Спартак»), Глушенков («Зенит»), Батраков («Локомотив»), Кордоба («Краснодар»).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Команда набрала 33 очка за 15 матчей. На втором месте располагается московский ЦСКА, который заработал 33 очка. На третьей строчке находится санкт-петербургский «Зенит» (30). До зимней паузы командам осталось провести по три матча.