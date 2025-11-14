Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Мы были близки к победе». Тренер сборной Сербии Паунович — о матче с Англией

Главный тренер сборной Сербии Велько Паунович высказался о поражении в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Англии (0:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Сака – 28'     2:0 Эзе – 90'    

«Я очень доволен. Честно говоря, Англия — отличная команда с фантастическим тренерским штабом. Они играли очень хорошо, но я думаю, что мы были близки к победе.

Я разочарован тем, что мы не смогли прервать их сухую серию сегодня, потому что, по-моему, во втором тайме мы были близки к этому. В первом тайме мы так же были близки к тому, чтобы реализовывать стандартные положения. Это разочарование, с которым мы уходим, но, с другой стороны, я очень рад за команду», — приводит слова Пауновича официальный сайт УЕФА.

