Главная Футбол Новости

Томас Тухель ответил, считает ли он, что сборная Англии прогрессирует

Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос, считает ли он, что команда прогрессирует. Вчера, 13 ноября, Англия обыграла Сербию (2:0) в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Сака – 28'     2:0 Эзе – 90'    

«Уверен, потому что я снова увидел результат. Это была командная работа. Нам пришлось приложить усилия, иначе у нас были бы проблемы с хорошей командой Сербии. Всё это вместе взятое — мы одержали ещё одну победу, у нас нет пропущенных мячей, — а преодоление трудностей помогает укрепить отношения. Мы находимся в хорошем психологическом состоянии, усилия приложены, и команда это знает, так что давайте продолжать в том же духе», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

