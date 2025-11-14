«Это неправильно». Бубнов — об увольнении Станковича из «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об уходе сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». Клуб объявил о расставании со Станковичем во вторник, 11 ноября.

«Я считаю, остаюсь при своём мнении, считаю, что это неправильно. И больше того, если они сейчас начнут гореть, то там уже не о Станковиче будут говорить, там уже будут говорить о совете директоров, о новом руководстве», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. На первом месте находится «Краснодар» (33).