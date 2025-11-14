Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Источник: «Спартак» интересуется молодой звездой московского «Динамо»

Комментарии

21-летний нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев попал в сферу интересов «Спартака», информирует инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, переговоры Бабаева с «Динамо» по поводу пролонгации сотрудничества зашли в тупик, а действующий контракт сторон истекает следующим летом. За развитием этой ситуации следит «Спартак». С декабря (за полгода до окончания контракта) Ульви сможет официально вести переговоры с другими клубами.

Отмечается, что представители «Спартака» уже контактировали с «Динамо» по поводу Бабаева. Красно-белые интересовались по поводу возможности перехода Ульви. Однако сейчас «Спартак» поставил эти переговоры на паузу.

В нынешнем сезоне Бабаев сыграл за «Динамо» 12 матчей и забил семь голов.

Самый яркий матч Ульви в сезоне:
Тюкавин перевернул решающую игру Кубка одним касанием. А у молодого Бабаева — хет-трик!
