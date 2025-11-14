«Это его личная жизнь, что вы к нему врываетесь?» Бубнов — о ситуации с Нгамалё

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о новостях об измене нападающего московского «Динамо» Муми Нгамалё.

«Сейчас до чего дошли, Нгамалё изменил своей жене. Да он что хочешь может делать, это его личная жизнь, что вы к нему врываетесь, снимаете? И Карпин говорит, что из-за этого он в составе не играет. Это цирк вообще! Тогда Ямаля, Мбаппе со всеми тоже нельзя ставить.

Не из-за этого, он раньше не играл? Но мы же не знаем ничего. И Нгамалё оказывается виноват. Это его личная жизнь. Тем более она не жена, это сожительница была. Пришла, может быть, с бандитами, они его там толкали, пихали. А если бы они его искалечили?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».