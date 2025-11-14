Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы могли забить больше». Эзе — о победе Англии в матче отбора к ЧМ-2026 с Сербией

Комментарии

Полузащитник сборной Англии Эберечи Эзе высказался о победе в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Сербии (2:0). Эзе отметился голом.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Сака – 28'     2:0 Эзе – 90'    

«Честно говоря, я думаю, мы могли забить больше. У нас было много моментов. Конечно, это было сложно, но я думаю: хорошее выступление, хорошая победа — и это главное.

Мяч попал ко мне в нужное время и в нужном направлении после паса Фила [Фодена], так что он помог мне с лёгкостью отправить его туда, куда я его отправил. Хороший удар, несомненно.

Конечно, вы можете видеть, что у нас есть движение. Игроки получают мяч в нужных позициях, и в таких играх, как эта, мы хорошо контролируем ситуацию, что очень затрудняет игру команд против нас, что является важным фактором. Так что мы определённо что-то строим», — приводит слова Эзе официальный сайт УЕФА.

