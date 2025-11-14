Акинфеев заявил, что не расстроится, если про него не снимут художественный фильм

39-летний вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о том, что про него могут не снять художественный фильм. Ранее Акинфеев признался, что очень любит пересматривать советские картины.

«Я к этому не стремлюсь по той простой причине, что ни один спортсмен, про которого сняли кино или сериалы, не задумывался об этом в жизни никогда. Всё это происходит спонтанно и всему своё время. Я особо не расстроюсь, в грудь себя бить не буду», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе армейцев, выиграл несколько крупных трофеев, включая Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.