Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев заявил, что не расстроится, если про него не снимут художественный фильм

Акинфеев заявил, что не расстроится, если про него не снимут художественный фильм
Комментарии

39-летний вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о том, что про него могут не снять художественный фильм. Ранее Акинфеев признался, что очень любит пересматривать советские картины.

«Я к этому не стремлюсь по той простой причине, что ни один спортсмен, про которого сняли кино или сериалы, не задумывался об этом в жизни никогда. Всё это происходит спонтанно и всему своё время. Я особо не расстроюсь, в грудь себя бить не буду», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе армейцев, выиграл несколько крупных трофеев, включая Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.

Материалы по теме
Дик Адвокат — о словах Акинфеева: тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android