Удаление Роналду — в видеообзоре матча Ирландия — Португалия в отборе на ЧМ-2026

Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Ирландии и Португалии. Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 17-й минуте счёт в игре открыл нападающий сборной Ирландии Трой Пэрротт. На 45-й минуте Пэрротт оформил дубль.

На 59-й минуте нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку. Изначально судья показал 40-летнему футболисту жёлтую карточку за удар локтем по спине защитника Дары О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.

После пяти туров сборная Ирландии набрала семь очков и занимает третье место в квартете F. Португалия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.