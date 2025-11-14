Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы Англии над Сербией в отборе на ЧМ-2026

Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Англии и Сербии. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Сака – 28'     2:0 Эзе – 90'    

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил полузащитник англичан Букайо Сака на 28-й минуте. В конце встречи на 90-й минуте хавбек Эберечи Эзе положил второй гол хозяев поля и установил окончательный счёт во встрече – 2:0.

Сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице группы К. Команда набрала 10 очков за семь матчей. Англия находится на первой строчке, заработав 21 очко. Англичане уже обеспечили себе путёвку на турнир.

Календарь матчей отбора к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2026
