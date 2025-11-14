Скидки
«Хотел бы, чтобы эта сборная сыграла с Россией». Бубнов собрал команду легионеров РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» составил символическую сборную легионеров по итогам первого круга сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Символическая сборная легионеров по итогам первого круга РПЛ по версии Александра Бубнова: без вратаря, Мойзес, Жоао Виктор (оба — ЦСКА), Нино («Зенит»), Оласа, Аугусто (оба — «Краснодар»), Сперцян или Вендел («Краснодар»/«Зенит»), Барко («Спартак»), Батчи («Краснодар»), Энрике («Зенит»), Кордоба («Краснодар»).

«Я вот хотел бы, чтобы эта сборная сыграла со сборной России. И посмотрим, кто сильнее будет. Если [Карпин] проиграет, то надо снимать.

Если Сперцяна мы не считаем легионером, тогда я Вендела ставлю», — сказал Бубнов.

