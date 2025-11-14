Кафанов назвал Максименко и Агкацева кандидатами для европейских топ-клубов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказал мнение о российских голкиперах, которые, по его словам, способны играть в ведущих европейских клубах.

«Весь вопрос в том, когда нас вернут на международную арену. Если это произойдёт в ближайшее время, то это Максименко и Агкацев. Если через два-три года, то всё может поменяться, могут появиться уже другие фамилии — посмотрите, как много у нас хороших вратарей сейчас. Но вот на данный момент назову этих двоих голкиперов. У них есть все качества для игры в хороших европейских командах. Сафонов уехал после своего лучшего сезона. Возьмите любые его 10-15 игр в том сезоне — не найдёте ни одной ошибки, он везде спасает. Так и выбирают вратарей. Матвея взяли ещё потому, что у него был багаж за 100 игр. У Саши тоже больше 100. У Стаса мало игр пока, но он подтверждает, что прошлый год был таким хорошим не случайно, он уже второй год держит планку — это показатель», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».