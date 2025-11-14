Скидки
Польза — Нидерланды. Прямая трансляция
Андрей Аршавин: «Зенит» никому в Европе не интересен

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что его больше запомнили благодаря покеру в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде», чем за победу с сине-бело-голубыми в Суперкубке УЕФА.

— Вас часто узнают в Европе, но помнят в основном из-за покера на «Энфилде». А есть же ещё, например, Суперкубок с «Зенитом»...
— «Зенит» никому в Европе не интересен.

— Не обидно, что вас только благодаря одному матчу запомнили?
— Нет. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили не просто: «Четыре гола!», а: «Четыре гола! А ещё ты чемпионом нас сделал». Но, к сожалению, не вышло, — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

