Александр Бубнов назвал лучшего тренера первого круга РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов назвал Фабио Челестини, возглавляющего московский ЦСКА, лучшим тренером по итогам первого круга сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Однозначно. Тренер ещё как оценивается: тренер оценивается не тогда, когда у него сильные игроки… Царь [Александр Мостовой] говорит, что с сильными игроками любой дурак станет, даже который в футбол не играл. Оценивается, когда игроки слабее, а они добиваются высокого результата. Если исходить из этого алгоритма...» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 33 очка за 15 матчей. На первом месте находится «Краснодар» (33).