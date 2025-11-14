Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Футбол

«Реал» интересуется хавбеком «Ноттингем Форест»

«Реал» интересуется хавбеком «Ноттингем Форест»
Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон может сменить клубную прописку в ближайшее время. Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения 23-летнего футболиста. Как утверждает Defensa Central, «лесники» готовятся рассмотреть предложения по игроку.

Помимо «Реала», слухи связывают Андерсона с несколькими клубами английской Премьер-лиги. В числе потенциальных претендентов называются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Все эти клубы, по информации источников, проявляют интерес к полузащитнику.

Ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» готов рассмотреть продажу Андерсона. Условием для начала переговоров является получение предложения в размере от € 114 млн до € 137 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах, учитывая все турниры. На его счету один забитый мяч и одна результативная передача.

