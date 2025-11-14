Бубнов выставил оценки игрокам «Краснодара» за матч с «Балтикой»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам «Краснодара» за матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:1). Команда получила оценку «пять».

По подсчётам Бубнова, «Краснодар» за игру набрал 773 технико-тактических действия при 19% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

На третьей минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На пятой минуте нападающий Брайан Хиль забил ответный мяч «Балтики».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Краснодар» (33) располагается на первой строчке.