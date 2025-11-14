Скидки
Даниэль Ольмо прокомментировал исключение Ламина Ямаля из сборной Испании

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо отреагировал на исключение крайнего нападающего Ламина Ямаля из состава национальной команды. Ранее стало известно, что вингер сине-гранатовых прошёл инвазивную радиочастотную процедуру для лечения лобкового дискомфорта, из-за чего не сможет помочь испанцам в ближайших матчах отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

«В конце концов обе стороны стремятся сделать всё, чтобы игроку было хорошо. Если Ламин сейчас готов не на 100%, то проблем нет.

Ламин — очень важный игрок как для «Барсы», так и для сборной, и он нам нужен, если полностью готов. Но если нет, то нет», — приводит слова Ольмо испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

