Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 17-23 ноября

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 17 по 23 ноября.

17 ноября, понедельник, 20:00 — футбол: товарищеский матч, Финляндия — Андорра.

товарищеский матч, Финляндия — Андорра. 17 ноября, понедельник, 22:45 — футбол: квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Германия — Словакия.

квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Германия — Словакия. 18 ноября, вторник, 11:30 — волейбол: ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры.

ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры. 18 ноября, вторник, 20:00 — баскетбол: Еврокубок, У-БТ — «Хапоэль» Иерусалим.

Еврокубок, У-БТ — «Хапоэль» Иерусалим. 18 ноября, вторник, 22:45 — футбол: квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Бельгия — Лихтенштейн.

квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Бельгия — Лихтенштейн. 19 ноября, среда, 11:30 — волейбол: ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры.

ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры. 19 ноября, среда, 22:00 — баскетбол: Евролига, АСВЕЛ — «Монако».

Евролига, АСВЕЛ — «Монако». 20 ноября, четверг, 11:30 — волейбол: ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры.

ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры. 20 ноября, четверг, 20:30 — баскетбол: Евролига, «Анадолу Эфес» — «Барселона».

Евролига, «Анадолу Эфес» — «Барселона». 21 ноября, пятница, 11:30 — волейбол: ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры.

ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры. 21 ноября, пятница, 20:30 — футбол: Саудовская Про-Лига, «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия».

Саудовская Про-Лига, «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия». 21 ноября, пятница, 23:00 — баскетбол: Евролига, «Валенсия» — «Црвена Звезда».

Евролига, «Валенсия» — «Црвена Звезда». 22 ноября, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Вольфсбург» — «Байер».

Бундеслига (Германия), «Вольфсбург» — «Байер». 22 ноября, суббота, 19:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Ланс» — «Страсбург».

Лига 1 (Франция), «Ланс» — «Страсбург». 22 ноября, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «ПСЖ» — «Гавр».

Лига 1 (Франция), «ПСЖ» — «Гавр». 23 ноября, воскресенье, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Вердер».

Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Вердер». 23 ноября, воскресенье, 20:30 — футбол: Саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Халидж».

Саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Халидж». 23 ноября, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лилль» — «Париж».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.