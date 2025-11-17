Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 17-23 ноября

Аудио-версия:
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 17 по 23 ноября.

  • 17 ноября, понедельник, 20:00 — футбол: товарищеский матч, Финляндия — Андорра.
  • 17 ноября, понедельник, 22:45 — футбол: квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Германия — Словакия.
  • 18 ноября, вторник, 11:30 — волейбол: ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры.
  • 18 ноября, вторник, 20:00 — баскетбол: Еврокубок, У-БТ — «Хапоэль» Иерусалим.
  • 18 ноября, вторник, 22:45 — футбол: квалификация к ЧМ-2026 (Европа), Бельгия — Лихтенштейн.
  • 19 ноября, среда, 11:30 — волейбол: ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры.
  • 19 ноября, среда, 22:00 — баскетбол: Евролига, АСВЕЛ — «Монако».
  • 20 ноября, четверг, 11:30 — волейбол: ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры.
  • 20 ноября, четверг, 20:30 — баскетбол: Евролига, «Анадолу Эфес» — «Барселона».
  • 21 ноября, пятница, 11:30 — волейбол: ЧМ по пляжному волейболу, 1/16 финала. 4 игры.
  • 21 ноября, пятница, 20:30 — футбол: Саудовская Про-Лига, «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия».
  • 21 ноября, пятница, 23:00 — баскетбол: Евролига, «Валенсия» — «Црвена Звезда».
  • 22 ноября, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Вольфсбург» — «Байер».
  • 22 ноября, суббота, 19:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Ланс» — «Страсбург».
  • 22 ноября, суббота, 23:05 — футбол: Лига 1 (Франция), «ПСЖ» — «Гавр».
  • 23 ноября, воскресенье, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Вердер».
  • 23 ноября, воскресенье, 20:30 — футбол: Саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Халидж».
  • 23 ноября, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лилль» — «Париж».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Все новости

