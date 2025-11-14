Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Бубнов поставил единицу «Балтике» за игру в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам калининградской «Балтики» за матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Команда получила единицу.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

По подсчётам Бубнова, «Балтика» за игру набрала 689 технико-тактических действий при 41% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

На третьей минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На пятой минуте нападающий Брайан Хиль забил ответный мяч «Балтики».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Краснодар» (33) располагается на первой строчке.

