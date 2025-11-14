Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Молдавия — Италия

Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Молдавия — Италия
Комментарии

Накануне состоялся матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Молдавии и Италии. Команды играли на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Молдавия
Окончен
0 : 2
Италия
0:1 Манчини – 88'     0:2 Эспозито – 90+2'    

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 88-й минуте счёт в игре открыл защитник Джанлука Манчини. На 90+2-й минуте нападающий Франческо Эспозито укрепил преимущество итальянской национальной команды.

После семи матчей квалификации сборная Италии набрала 18 очков и занимает второе место в группе I. Молдавия заработала одно очко и располагается на пятой строчке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Жеребьёвку ЧМ-2026 вот-вот изменят? Италия от этого выиграет, а Германия – пострадает
Жеребьёвку ЧМ-2026 вот-вот изменят? Италия от этого выиграет, а Германия – пострадает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android