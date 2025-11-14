Скидки
Главная Футбол Новости

«Если у тебя нет нападающих, чемпионом не станешь». Бубнов — о ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о московском ЦСКА.

«У них характер, да. Нет вопросов. Они в этом плане молодцы, никаких проблем, они действительно в этом прибавили. Но характер характером, но если у тебя нет нападающих — а у них нет нападающих — чемпионом не станешь. Как бы ты там ни пыжился, потому что нападающие… Вот им сейчас дай, не надо Даку с Кордобой, просто одного Кордобу или, на худой конец, Даку. С такой средней линией, с такой надёжной обороной сзади они могут за чемпионство бороться», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 33 очка за 15 матчей. На первом месте находится «Краснодар» (33).

