Объявлены судейские назначения на матчи 19-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 19-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«СКА-Хабаровск» – «Енисей»: Кирилл Силантьев (Самара) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Максим Скорочкин (Владивосток), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);

«Черноморец» – «Волга»: Олег Соколов (Воронеж) – Виктор Медведев (Москва), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Владислав Шипков (Белореченск), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Игорь Крапивко (Московская область);

«Торпедо» – «Ротор»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Нефтехимик» – «Урал»: Никита Новиков (Петрозаводск) – Станислав Попков (Петрозаводск), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Павел Лысенко (Йошкар-Ола), инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат – Светлана Яшкина (Москва);

«Уфа» – «Арсенал»: Станислав Матвеев (Троицк) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Артем Катайкин (Самара), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург);

«Сокол» – «Факел»: Данил Каширин (Уфа) – Алексей Ермилов (Москва), Дмитрий Семенов (Петрозаводск), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Шинник» – «Чайка»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Алексей Чаплыгин (Москва), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Александр Колобаев (Москва), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Челябинск» – «КАМАЗ»: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону) – Александр Туркин (Астрахань), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Владислав Демянчук (Новоуральск), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Спартак» Кострома – «Родина»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Денис Петров (Астрахань), Максим Белокур (Владивосток), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область).