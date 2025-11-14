Скидки
Лещук прокомментировал информацию о возможной отставке Карпина из «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера бело-голубых Валерия Карпина из клуба. Российский специалист возглавил «Динамо» летом. Первый круг текущего сезона Мир РПЛ бело-голубые завершили на 10-м месте, набрав 17 очков.

«Конечно, все читали эти новости, но в футбольном мире слухов очень много, постоянно что-то пишут, и не всегда это правдиво. Мы как профессиональные спортсмены спокойно относимся к слухам, тем более клуб быстро опроверг всё это.

Валерий Георгиевич — наш тренер, мы ждём его возвращения из сборной и продолжим работать под его началом», — приводит слова Лещука «РИА Новости Спорт».

