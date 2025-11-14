Эдуарду Камавинга покинул сборную Франции из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга покинул расположение сборной Франции. Футболист вернулся в Испанию из-за мышечного дискомфорта, который не позволил ему принять участие в матчах национальной команды. Об этом сообщает издание Defensa Central.

Сборная Франции вчера провела свой первый матч в этом международном перерыве с Украиной, завершившийся со счётом 4:0. Однако в составе команды Дидье Дешама Камавинга отсутствовал. Перед игрой французская сборная объявила, что полузащитник пропустит матч по причине мышечного дискомфорта.

По информации источника, Эдуарду Камавинга пропустит следующий матч национальной команды с Азербайджаном, запланированный на воскресенье.