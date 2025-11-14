«Пожалуй, это будет самый сложный матч в группе». Куман — о встрече Нидерландов с Польшей

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Польши. Встреча состоится сегодня, 14 ноября.

«Мы играем, чтобы побеждать. С таким же настроем подходим и к предстоящему матчу. Мы в хорошем положении, и если у нас есть возможность закончить начатое, то постараемся это сделать. Пожалуй, это будет самый сложный матч в группе», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. Нидерланды (16) находятся на первом месте.