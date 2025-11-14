Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Пожалуй, это будет самый сложный матч в группе». Куман — о встрече Нидерландов с Польшей

«Пожалуй, это будет самый сложный матч в группе». Куман — о встрече Нидерландов с Польшей
Комментарии

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Польши. Встреча состоится сегодня, 14 ноября.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
«Мы играем, чтобы побеждать. С таким же настроем подходим и к предстоящему матчу. Мы в хорошем положении, и если у нас есть возможность закончить начатое, то постараемся это сделать. Пожалуй, это будет самый сложный матч в группе», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. Нидерланды (16) находятся на первом месте.

