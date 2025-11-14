«Думаю, мы нормально смотрелись». Мелёхин — о матче сборной России с Перу

Защитник сборной России Виктор Мелёхин высказался о товарищеском матче с национальной командой Перу (1:1).

— Если абстрагироваться от результата, то качество игры сборной России в матче с Перу хоть как-то удовлетворило?

— Да в целом, я думаю, мы нормально смотрелись. Были моменты, когда мы могли забить ещё больше голов, чтобы спокойно доигрывать концовку. Но, к сожалению, не получилось увеличить преимущество. В итоге ещё и получили гол в свои ворота в конце игры, упустив победу.

— Какое значение придаёте результатам таких товарищеских матчей, особенно когда так упускаете победу в концовке?

— Понятно, что мы — профессионалы. И в каждой игре хотим побеждать, независимо от того, официальный это матч или товарищеский. Конечно, расстроены, что не получилось выиграть у Перу и порадовать болельщиков. Будем работать дальше, чтобы добиться лучшего результата в следующем матче, — приводят слова Мелёхина «Известия».