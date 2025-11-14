Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думаю, мы нормально смотрелись». Мелёхин — о матче сборной России с Перу

«Думаю, мы нормально смотрелись». Мелёхин — о матче сборной России с Перу
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной России Виктор Мелёхин высказался о товарищеском матче с национальной командой Перу (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

— Если абстрагироваться от результата, то качество игры сборной России в матче с Перу хоть как-то удовлетворило?
— Да в целом, я думаю, мы нормально смотрелись. Были моменты, когда мы могли забить ещё больше голов, чтобы спокойно доигрывать концовку. Но, к сожалению, не получилось увеличить преимущество. В итоге ещё и получили гол в свои ворота в конце игры, упустив победу.

— Какое значение придаёте результатам таких товарищеских матчей, особенно когда так упускаете победу в концовке?
— Понятно, что мы — профессионалы. И в каждой игре хотим побеждать, независимо от того, официальный это матч или товарищеский. Конечно, расстроены, что не получилось выиграть у Перу и порадовать болельщиков. Будем работать дальше, чтобы добиться лучшего результата в следующем матче, — приводят слова Мелёхина «Известия».

Материалы по теме
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android