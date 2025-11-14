Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Голевой момент Тикнизяна — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Армения — Венгрия

Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Армении и Венгрии. Команды играли на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом (Испания). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 33-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга.

В составе армянской национальной команды играл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Хавбек провёл на поле всё время встречи.

Сборная Армении занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда набрала три очка за пять матчей. Венгрия находится на второй строчке, заработав восемь очков. На первом месте располагается Португалия (10).