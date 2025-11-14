Скидки
22:45 Мск
Александр Самедов: жду от сборной России игры уровня матча с Перу против Чили

Бывший полузащитник «Спартака», «Динамо» и «Локомотива» Александр Самедов поделился своим мнением о предстоящем BetBoom товарищеском матче между сборными Чили и России. Он также высказался об уровне соперника команды Валерия Карпина.

«В матче с Чили жду от сборной России игру, как во встрече с Перу. Чилийцы не пробились на чемпионат мира. Сейчас сборная Чили сильна не так, как раньше. В команде сменилось поколение. В любом случае игра с Чили — отличная проверка для наших ребят. Сборная России выглядела неплохо во всех играх в этом году. Я вижу положительную динамику в игре команды», — приводит слова Самедова Metaratings.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Россияне встретятся со сборной Чили 15 ноября. BetBoom товарищеский матч пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

Павел Погребняк выложил фото с Павлюченко, Семшовым и Самедовым
