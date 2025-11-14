Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Юрий Сёмин считает, что дисквалификация Роналду не поможет Армении в матче с Португалией

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Португалии и Армении. Игра состоится в воскресенье, 16 ноября.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В игровом плане у Португалии нет проблем. Каждый футболист может быть заменён без всяких проблем, в том числе и Роналду. У Армении нет шансов с Португалией, хотя с Венгрией они играли неплохо. Армения могла отыграться и сыграть вничью. Однако Португалия никак не может терять очки, и она их заберёт», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

