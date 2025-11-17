Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча по футболу Финляндия — Андорра

Скидки
Финляндия — Андорра: прямая трансляция товарищеского матча по футболу начнётся в 20:00

17 ноября в 20:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча между сборными Финляндии и Андорры.

Смотрите матч здесь:
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
17 ноября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 0
Андорра
1:0 Антман – 18'     2:0 Пукки – 26'     3:0 Пюухтия – 69'     4:0 Валта – 90+2'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

