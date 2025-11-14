Скидки
Московское «Динамо» — лидер первого круга РПЛ по одному статистическому показателю
Московское «Динамо» стало лидером первого круга Мир РПЛ этого сезона по общей преодолённой дистанции, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. По данным источника, игроки бело-голубых суммарно пробежали 1 827 127 метров. Меньше всего преодолённая дистанция у футболистов «Краснодара» — 1 664 662 метра.

После 15 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Действующий чемпион России набрал 33 очка — столько же, сколько и ЦСКА. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

На последних местах в таблице расположились «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Обе команды набрали по восемь очков.

