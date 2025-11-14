В «Зените» объяснили влияние Fan ID на посещаемость «Газпром Арены»

Финансовый директор санкт-петербургского «Зенита» Василий Одинцов рассказал, как повлияло введение Fan ID, известного также как паспорт болельщика, на посещение домашнего стадиона сине-бело-голубых «Газпром Арены». Fan ID — это российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей. 1 июня 2022 года закон о введении паспорта болельщика вступил в силу.

«Стадионы были абсолютно пусты. Они (активные болельщики. — Прим. «Чемпионата») сказали, что до выдачи удостоверения личности болельщика они приходили на стадион, как будто это был их дом, а теперь им казалось, что они идут в полицейский участок, где повсюду установлены камеры.

Если кто-то зажигал файер или бросал что-то на поле, его немедленно могли идентифицировать и наказать», — приводит слова Одинцова Sport.es.