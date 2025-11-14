Юрий Сёмин прокомментировал красную карточку Роналду в матче сборных Португалии и Ирландии
Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал эпизод с красной карточкой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отбора на ЧМ-2026 с Ирландией (0:2).
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17' 2:0 Пэрротт – 45'
Удаления: нет / Роналду – 59'
«Португалия — команда, которая могла и вдесятером поменять ситуацию и победить Ирландию. В Португалии очень много игроков высочайшего уровня. Бывают такие матчи, в которых что-то не получается.
Что касается Роналду, это выдержанный человек — не знаю, почему это произошло. Конечно, это повлияло. Однако нужно отметить Ирландию — там очень характерные футболисты, которые играют с колоссальной самоотдачей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
