Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин прокомментировал красную карточку Роналду в матче сборных Португалии и Ирландии
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал эпизод с красной карточкой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отбора на ЧМ-2026 с Ирландией (0:2).

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

«Португалия — команда, которая могла и вдесятером поменять ситуацию и победить Ирландию. В Португалии очень много игроков высочайшего уровня. Бывают такие матчи, в которых что-то не получается.

Что касается Роналду, это выдержанный человек — не знаю, почему это произошло. Конечно, это повлияло. Однако нужно отметить Ирландию — там очень характерные футболисты, которые играют с колоссальной самоотдачей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

