Главная Футбол Новости

Германия — Словакия: прямая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 по футболу начнется в 22:45

Начало прямой видеотрансляции матча отбора к ЧМ-2026 Германия — Словакия
Комментарии

17 ноября в 22:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Германии и Словакии. Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг» в Германии.

Смотрите матч здесь:
ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 0
Словакия
1:0 Вольтемаде – 18'     2:0 Гнабри – 29'     3:0 Зане – 36'     4:0 Зане – 41'     5:0 Баку – 67'     6:0 Уэдраого – 79'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Жеребьёвку ЧМ-2026 вот-вот изменят? Италия от этого выиграет, а Германия — пострадает
