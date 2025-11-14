Скидки
Польза — Нидерланды. Прямая трансляция
«Как работали, так и продолжаем». Мелёхин — о слухах о возможном уходе Альбы из «Ростова»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о слухах о возможном уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера клуба.

— Как отнеслись к недавним слухам, что у Альбы в декабре заканчивается контракт и его могут не продлить?
— Вообще никак. Как работали до этого, так и продолжаем дальше готовиться к матчам. Обстановка в команде нормальная.

— Слухи идут, что Карпин его хочет вновь позвать в свой штаб, уже в «Динамо». Удивитесь, если он уйдёт в топ-клуб помощником или даже главным тренером?
— Не удивлюсь. Джонатан — очень хороший тренер, который отлично разбирается в российском футболе. И может добиваться успешных результатов, — приводят слова Мелёхина «Известия».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за 15 матчей.

