Батурин сделал прогноз на матч Грузии с Испанией в отборе на ЧМ-2026

Комментатор Okko Владислав Батурин высказался о предстоящем матче отбора на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Грузии и Испании. Игра пройдёт 15 ноября.

«Действующий чемпион Европы очень уверенно проходит отбор на чемпионат мира, Испания победила во всех встречах, не пропустила ни одного мяча и находится в шаге от оформления пропуска на мундиаль.

Всем понравившаяся на последнем Евро сборная Грузии поехать на мировое первенство имеет мизерные шансы, но, пока есть малейшая надежда, грузины будут цепляться, проблема, что не всё от них зависит, Турция настаивает на своём.

Не стану углубляться в кадровые проблемы, оба соперника понесли серьёзные потери, а акцентирую внимание на следующем. Класс испанцев выше, они всё ещё турнирно мотивированы и, не изменяя своему стилю, будут играть от себя и на победу. Грузия — команда с куражом, с талантливыми исполнителями в атакующей группе, при полных трибунах, при бурной поддержке хозяева будут биться и постараются создать проблемы грозному оппоненту.

Исходя от уровня исполнителей, эмоциональной, мотивационной и турнирной составляющих, думаю, сборная Грузии станет первой командой в отборочном цикле, распечатавшей ворота Испании, но при этом и хозяева не смогут сыграть «на ноль». Прогноз: обе забьют», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».