Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батурин сделал прогноз на матч Грузии с Испанией в отборе на ЧМ-2026

Батурин сделал прогноз на матч Грузии с Испанией в отборе на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Владислав Батурин высказался о предстоящем матче отбора на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Грузии и Испании. Игра пройдёт 15 ноября.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Действующий чемпион Европы очень уверенно проходит отбор на чемпионат мира, Испания победила во всех встречах, не пропустила ни одного мяча и находится в шаге от оформления пропуска на мундиаль.

Всем понравившаяся на последнем Евро сборная Грузии поехать на мировое первенство имеет мизерные шансы, но, пока есть малейшая надежда, грузины будут цепляться, проблема, что не всё от них зависит, Турция настаивает на своём.

Не стану углубляться в кадровые проблемы, оба соперника понесли серьёзные потери, а акцентирую внимание на следующем. Класс испанцев выше, они всё ещё турнирно мотивированы и, не изменяя своему стилю, будут играть от себя и на победу. Грузия — команда с куражом, с талантливыми исполнителями в атакующей группе, при полных трибунах, при бурной поддержке хозяева будут биться и постараются создать проблемы грозному оппоненту.

Исходя от уровня исполнителей, эмоциональной, мотивационной и турнирной составляющих, думаю, сборная Грузии станет первой командой в отборочном цикле, распечатавшей ворота Испании, но при этом и хозяева не смогут сыграть «на ноль». Прогноз: обе забьют», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Грузия — Испания. Как по часам
Грузия — Испания. Как по часам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android