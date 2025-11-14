Определена символическая сборная женской Суперлиги-2025

По итогам сезона-2025 Winline женской Суперлиги была определена символическая сборная. В голосовании приняли участие главные тренеры и капитаны команд, главный тренер национальной команды России Юрий Красножан и спортивный директор РФС, директор департамента сборных команд Андрей Лексаков. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Символическая сборная женской Суперлиги-2025: Наталья Силина («Краснодар»), Лидия Кулиш («Спартак»), Невена Дамьянович (ЦСКА), Анна Кожникова («Спартак»), Владислава Буткевич («Локомотив»), Тияна Филипович («Спартак»), Надежда Смирнова (ЦСКА), Марина Фёдорова, Лина Якупова (обе — «Спартак»), Татьяна Морина («Рязань-ВДВ»), Милена Николич (ЦСКА).

Фото: Суперлига, РФС

Чемпионом страны стал московский «Спартак».