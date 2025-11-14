Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Крыльев» Лобос: меня переполняют эмоции от того, что в команде играет чилиец

Экс-вратарь «Крыльев» Лобос: меня переполняют эмоции от того, что в команде играет чилиец
Комментарии

Бывший чилийский вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос признался, что следит за выступлениями самарской команды. Также Лобос отметил, что рад видеть в «Крыльях» чилийского полузащитника Томаса Гальдамеса.

«Я всегда слежу за «Крыльями», а в прошлом году был в Самаре. Результаты команды сейчас плохие, но я всегда надеюсь, что они будут на лучших позициях. А не внизу, как сейчас.

Меня очень радует, что в команде достаточно много латиноамериканцев. А в особенности переполняют эмоции от того, что в «Крыльях» играет чилиец Томас Гальдамес», — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эдуардо Лобос: сборная Чили пропустит третий чемпионат мира подряд — это провал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android