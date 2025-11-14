Экс-вратарь «Крыльев» Лобос: меня переполняют эмоции от того, что в команде играет чилиец

Бывший чилийский вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос признался, что следит за выступлениями самарской команды. Также Лобос отметил, что рад видеть в «Крыльях» чилийского полузащитника Томаса Гальдамеса.

«Я всегда слежу за «Крыльями», а в прошлом году был в Самаре. Результаты команды сейчас плохие, но я всегда надеюсь, что они будут на лучших позициях. А не внизу, как сейчас.

Меня очень радует, что в команде достаточно много латиноамериканцев. А в особенности переполняют эмоции от того, что в «Крыльях» играет чилиец Томас Гальдамес», — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.