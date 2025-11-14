Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Названы лучшие игрок и тренер сезона-2025 женской Суперлиги

Аудио-версия:
Определены лауреаты сезона-2025 Winline женской Суперлиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Лучший игрок — Тияна Филипович
Тияна Филипович стала лучшей в сезоне-2025 по многим статистическим показателям. Среди них голы (18), удары по воротам (93), удачные обводки (204) и передачи под удар (54). Также сербская футболистка заняла первое место по выигранным единоборствам (375), созданным голевым моментам (55) и ожидаемым голам (xG — 16, 54).

Именно Тияна Филипович сравняла счёт в золотом матче с ЦСКА в предпоследнем туре чемпионата. Результативная ничья (2:2) принесла красно-белым первое чемпионство.

Лучший молодой игрок — Арина Шуба
«Краснодар» выиграл 12 матчей в сезоне-2025. Ровно в половине случаев (6) победные голы забиты Ариной Шуба или с её результативных передач. 19-летняя футболистка принесла родному клубу три очка своими мячами в матчах с ЦСКА, «Крыльями Советов», «Звездой-2005» и «Чертаново». По итогам сезона полузащитница оформила девять результативных действий.

Арина Шуба — одна из самых ярких дриблёров Суперлиги. Она стала второй в чемпионате после Тияны Филипович по удачным обводкам.

Лучший тренер — Вадим Козлов
Тренерский штаб «Спартака» во главе с Вадимом Козловым проделал достойную работу. Красно-белые стали единственным клубом, прошедшим турнирную дистанцию без поражений. Москвички ни разу не уступили прямым конкурентам и выиграли важнейшие матчи на выезде с «Зенитом» (4:1) и «Локомотивом» (2:0).

Во втором круге «Спартак» выдал серию из 12 побед. По ходу всего сезона подопечные Вадима Козлова показывали отменную физическую готовность. Красно-белые забили 42 мяча во втором тайме, 19 — после 75-й минуты. Это лучшие показатели среди всех 13 команд чемпионата.

