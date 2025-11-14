Дубли Холанда и Сёрлота — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Норвегия — Эстония

Накануне состоялся матч 5-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, в котором встречались сборные Норвегии и Эстонии. Команды играли на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 50-й минуте нападающий Александр Сёрлот вывел норвежцев вперёд. На 52-й минуте Сёрлот оформил дубль. На 56-й минуте свой первый мяч забил форвард Эрлинг Холанд. На 62-й минуте Холанд отличился ещё раз. На 64-й минуте нападающий сборной Эстонии Роби Саарма отыграл один мяч.

Норвегия занимает первое место в группе I с 21 очком после семи встреч. Эстония с четырьмя очками в восьми играх располагается на четвёртой строчке из пяти. В воскресенье, 16 ноября, норвежцы сыграют на выезде с Италией.