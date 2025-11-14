Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин объяснил, почему футбол лучше компьютерных игр

Валерий Карпин объяснил, почему футбол лучше компьютерных игр
Комментарии

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин высказал мнение, чем футбол лучше компьютерных игр.

«Футбол лучше тем, что, во-первых, происходит на улице — это свежий воздух. Он развивает силу, ловкость, помимо навыков футбольных. Просто для жизни они нужны. Поэтому 100% это лучше, чем сидеть у компьютера. Там, возможно, что-то хорошее, хотя я не знаю, что можно приобрести, сидя у компьютера, играя в компьютерные игры имею в виду. Но понятно, что любой спорт и движение — это лучше, чем проседание перед компьютером», — сказал Карпин в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России.

Материалы по теме
«Батраков не добивает до ближней штанги — о чём говорить?» Эмоции Карпина после Перу
«Батраков не добивает до ближней штанги — о чём говорить?» Эмоции Карпина после Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android