Валерий Карпин объяснил, почему футбол лучше компьютерных игр

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин высказал мнение, чем футбол лучше компьютерных игр.

«Футбол лучше тем, что, во-первых, происходит на улице — это свежий воздух. Он развивает силу, ловкость, помимо навыков футбольных. Просто для жизни они нужны. Поэтому 100% это лучше, чем сидеть у компьютера. Там, возможно, что-то хорошее, хотя я не знаю, что можно приобрести, сидя у компьютера, играя в компьютерные игры имею в виду. Но понятно, что любой спорт и движение — это лучше, чем проседание перед компьютером», — сказал Карпин в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России.