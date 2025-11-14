Скидки
«Бавария» и «Боруссия» интересуются 17-летним хавбеком из «Андерлехта»

«Бавария» и «Боруссия» интересуются 17-летним хавбеком из «Андерлехта»
Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к 17-летнему полузащитнику Натану Де Кату, выступающему за бельгийский «Андерлехт». Об этом сообщает Sky Sport.

Молодой центральный полузащитник дебютировал в составе бельгийского клуба в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше национального чемпионата Де Кат провёл 14 игр. На его счету один забитый мяч и одна результативная передача. Также в его активе две жёлтые карточки.

Действующий контракт игрока с «Андерлехтом» рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 7 млн.

