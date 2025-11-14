Скидки
Губерниев: у «Спартака» ума не хватит договориться с «Балтикой» и поставить Талалаева

Губерниев: у «Спартака» ума не хватит договориться с «Балтикой» и поставить Талалаева
Комментарии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев подходит московскому «Спартаку». Ранее пост главного тренера красно-белых покинул Деян Станкович.

«Я думаю, что «Спартак» должен возглавить Андрей Талалаев, но у них ума не хватит договориться с Калининградом и поставить его. Я имею в виду у тех людей, которые принимают решения в «Спартаке».

Поэтому возглавит либо Дон Альберто Сальватьерра — знаменитый тренер из Мексики, либо его сын — Луис Альберто Сальватьерра, либо архитектор Мендисабаль — тоже известный тренер. Они с футбольным клубом «Рабыни Изауры» работали и работали хорошо, вывели его на чемпионские орбиты», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Дон Альберто Сальватьерра и его сын Луис Альберто Сальватьерра являются персонажами мексиканского сериала «Богатые тоже плачут». Сериал вышел в 1979 году.

