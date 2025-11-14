Скидки
2025-11-14

В «Зените» рассказали, как удалось повысить посещаемость «Газпром Арены»

Финансовый директор санкт-петербургского «Зенита» Василий Одинцов рассказал о стратегии клуба по повышению посещаемости «Газпром Арены».

«Мы ввели ряд мер, которые привели к тому, что у нас средняя посещаемость 35 тыс. болельщиков за матч. Когда мы начинали вводить новую модель, средняя посещаемость была 10 тыс. болельщиков. Как мы это сделали? Во-первых, за счёт уникального решения. Мы убрали с трибун около 300 кресел и на их месте построили сцену, куда перед каждым матчем приглашаем известного артиста. Задумка та же, что и в крупных спортивных комплексах, превращённых в площадки для концертов. В случае с «Газпром Ареной» мы сорвали куш, потому что данное решение объединило два мира (спортивный и эстрадный). Люди приходят не просто за футболом, а за зрелищем в целом.

Повышая безопасность, мы получаем немного другую аудиторию. Раньше у нас было 80% мужчин и 20% женщин. Сейчас у нас около 60-70% мужчин и 40-30% женщин. И прежде всего на трибунах много детей. Так много, что мы решили открыть импровизированный «детский сад» на стадионе, где персонал заботится о детях, чтобы взрослые могли спокойно смотреть игру.

Мы также стараемся использовать стадион для проведения деловых конференций, профессиональных встреч и даже спортивных мероприятий, таких как триатлон. Это также улучшает наши отношения с правительством и другими спортивными организациями», — приводит слова Одинцова испанское онлайн-издание Sport.es.

